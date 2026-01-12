Un canterano del Real Madrid para Unionistas: Adam Arvelo llega cedido al Reina Sofía

Unionistas de Salamanca ha hecho oficial este lunes la llegada del extremo canario, Adam Arvelo.

Se trata de un joven jugador de 20 años, que llega al club como cedido hasta final de temporada procedente de la UD Las Palmas.

Aunque Arvelo es zurdo, le gusta jugar a pierna cambiada, sumando polivalencia en cualquiera de las bandas de Unionistas.

El jugador canario, que empezó su carrera como futbolista en la base del Tenerife, fichando después por la cantera del Villarreal y acabando en las categorías inferiores del Real Madrid, llega al club habiendo disputado solo un encuentro en segunda división con la UD Las Palmas.

El extremo estará a las órdenes de Mario Simón hasta final de temporada ¡.