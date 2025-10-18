Cara para el Albense FS y cruz para el Salamanca FS

La sexta jornada de la Segunda B de fútbol sala dejó la sonrisa en los jugadores del Albense FS y la resignación den los futbolistas del Salamanca Fútbol Sala.

Los albenses ganaron por 4-0 al ADC Lugo Sala en el pabellón municipal de Alba de Tormes gracias a un doblete de Jorge Blázquez, un tanto de Álvaro Morales y otro de Dani Ratero.

Por su parte, el Salamanca Fútbol Sala cayó por 4-2 en la pista del Leis Pontevedra FS. Los charros se adelantaron con tantos de Diego Heras y Ballano pero los locales reaccionaron en los minutos finales y voltearon el encuentro para llevarse los tres puntos.