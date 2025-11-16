Cara y cruz para el Albense FS y el Salamanca FS

El Albense FS abrió la jornada con una victoria por 4-5 en la pista del Concello de Begonte FS. Los de la villa ducal comenzaron muy fuertes con los goles de Juan Diego y Guillermo Postigo en los dos primeros minutos, pero el equipo local igualaba el envite en el minuto 11.

No se volvió a mover el marcador hasta después del descanso con dos goles más de Guillermo Postigo y uno de Raúl Herrero. Los locales apretaron en busca del empate, pero los tres puntos se marcharon a Alba de Tormes.

Peor le fueron las cosas al Salamanca Fútbol Sala. Los charros perdieron su principal seña de identidad, la solidez defensiva, y encajaron seis tantos en su visita al River Sala Zamora. Los charros, que fueron a remolque todo el partido, lograron empatar a cinco con un gol de Dani Montes, pero acto seguido River Sala Zamora anotó el 6-5 final.