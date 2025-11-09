Cara y cruz para el Salamanca FF y el Navega en Tercera RFEF

La octava jornada de la Tercera RFEF femenina acabó con una victoria y una derrota para los equipos salmantinos que militan en la competición.

El Salamanca Fútbol Femenino se impuso por 3-1 al Burgos CF en el Municipal Vicente del Bosque. Las charras voltearon el duelo en la segunda mitad con dos tantos prácticamente seguidos de Ximena y Elena y, a falta de cinco minutos, con el definitivo de Noa Sánchez.

Peor le fueron las cosas al Navega. Las escolares lograron poner el 1-1 ante el Capiscol con un gol de Irene en el minuto 46, pero las locales hicieron el definitivo 2-1 para llevarse el duelo.