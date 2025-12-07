Cara para el Salamanca FF y cruz para el Navega

El Salamanca Fútbol Femenino logró la victoria por 1-4 en el campo del Ponferrada Fútbol y sigue a tres puntos del liderato del Villa de Simancas. María González fue la jugadora más destacada con un hattrick en 50 minutos y el cuarto gol charro tuvo la firma de Lucía Familiar.

Peor suerte tuvo el Navega. Las escolares cayeron por 1-5 ante el San José en el Municipal Vicente del Bosque. Y eso que el Navega se adelantó a los cuatro minutos con un tanto de Irene Ramos, pero el equipo visitante remontó el partido y se llevó los tres puntos con claridad.