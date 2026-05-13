Carbajosa acoge el Campeonato de Castilla y León de Kata de Judo para categorías alevín, infantil y cadete

Carbajosa de la Sagrada será sede, el próximo sábado 16 de mayo, del Campeonato de Castilla y León de Kata de Judo para las categorías alevín, infantil y cadete. La competición se celebrará a partir de las 10:00 horas y tendrá entrada libre y gratuita para el público.

El campeonato, que alcanza su cuarta edición, será clasificatorio para el Campeonato de España de Katas, previsto en Madrid durante el mes de junio. Más de 70 competidores participarán por parejas en la modalidad de Nage no Kata, una disciplina que recoge las formas fundamentales de proyección en judo y que exige precisión técnica, coordinación y control en cada ejecución.

La cita contará con judokas procedentes de Salamanca, Palencia y Burgos, consolidando a Carbajosa de la Sagrada como uno de los referentes autonómicos dentro del calendario de la Federación de Castilla y León de Judo y Deportes Asociados. El crecimiento progresivo de la participación en los últimos años ha sido posible gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, que vuelve a apoyar la celebración de este evento deportivo.

Como en la pasada edición, el campeonato contará con la presencia de los jueces nacionales de Kata Gerardo de Manueles, Fernando Díaz, Eduardo Mateos y Ricardo Martín, encargados de evaluar el trabajo técnico de las parejas participantes.

La preparación de esta competición es importante para el Club Doryoku que cuenta con más de 60 inscritos y se ha desarrollado desde el pasado mes de octubre mediante entrenamientos específicos, dirigidos a mejorar la calidad técnica de los judokas más jóvenes. Con esta nueva edición, Carbajosa de la Sagrada volverá a convertirse en el epicentro castellano y leonés del kata de judo.