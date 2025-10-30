Carla Bañuls, convocada por España para el Campeonato de Europa de Ciclocross

La corredora del Mirat Team, Carla Bañuls, será una de las cuatro representantes del combinado español que acudirán al Campeonato de Europa de Ciclocross que se disputará en Bélgica.

Pese a ser su primer año en la categoría junior, la actual líder de la copa de España se está adaptando muy bien y prueba de ello es este gran inicio de temporada de ciclocross.

Carla disputará este fin de semana otras dos pruebas de la copa de España que le servirán para seguir preparando la cita europea, aunque sus grandes objetivos de la temporada 2026 están puestos en la modalidad de ruta, donde disputará con el Mirat pruebas tan importantes como el Tour de Valromey y Copa de Naciones, esperando ser una de las posibles candidatas a disputar europeo o mundial de ruta.