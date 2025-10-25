Carla Mateos consigue diploma en la Supercopa de España senior de judo

Quinto puesto para Carla Mateos en la Supercopa de España senior de judo. La judoka salmantina consiguió diploma en la prueba disputada en Getafe.

La judoka del Club Zarza estuvo a punto de colgarse la medalla de bronce, pero no tuvo suerte en el combate por las medallas y terminó como quinta clasificada.

La salmantina llegaba a la cita tras proclamarse campeona de Castilla y León en menos de 52 kilos y competirá la próxima semana en la fase de sector noroeste clasificatorio para la fase final del Campeonato de España.