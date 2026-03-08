Carla Yáñez, medalla de bronce en cuerda

Medalla de bronce en cuerda para Carla Yáñez en la primera fase de la Liga Iberdrola. La deportista del Rítmica Salamanca estuvo a gran nivel en la competición más importante del panorama nacional de gimnasia rítmica, en la que participan las mejores gimnastas de España.

Los días 7 y 8 de marzo, la localidad de Manises (Valencia) acogió la Primera Fase de la Liga Iberdrola 2026, en la que compitieron los equipos de Primera y Segunda División.

El Club Rítmica Salamanca, que milita en Primera División por octavo año consecutivo, finalizó en la 14ª posición de la clasificación general. El equipo estuvo formado por las gimnastas Carla Yáñez, Celia Morena y Elena Bernal, junto a Izaro Calvo, gimnasta cedida por el Club Beti Aurrera.

Además del bronce conseguido por Carla Yáñez en cuerda, el club sumó otros resultados destacados: 13ª posición en aro también para Carla Yañez, Celia Morena 14ª posición en mazas y 15ª posición en cinta para Elena Bernal.