Carlos Antón se proclama campeón en la Supercopa de España de Judo

Valencia volvió a convertirse este verano en la capital del judo Nacional e Internacional con la celebración de dos eventos de primer nivel: la Supercopa de España de Judo y el Valencia Judo Training 2025.

En este marco, el judoka Carlos Antón, que entrena en el Club Doryoku, brilló con luz propia al conquistar la medalla de oro en la categoría correspondiente, tras superar con éxito cuatro duros combates ante rivales de gran entidad.

La Supercopa de España reunió a 273 participantes procedentes de toda la geografía española e internacional, que mostraron su mejor nivel sobre el tatami del pabellón polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta edición ha sido calificada como una de las más especiales, tanto por el alto nivel competitivo como por la gran afluencia de público y deportistas.

Su hermano, Álvaro Antón, no pudo avanzar en las rondas preliminares a pesar de realizar un muy buen primer combate.

El evento, organizado por la Federación Valenciana de Judo, coincidió con la celebración del Valencia Judo Training 2025, una concentración que congregó a más de 1.500 deportistas de España y del extranjero. Carlos Antón ha podido entrenar durante toda la semana con los mejores judokas del Mundo.

“Este nuevo éxito confirma la proyección y el excelente momento deportivo del joven judoka del Club Doryoku, que sigue acumulando méritos en el panorama nacional del judo”, explican desde el club salmantino.