Carlos Herrero seguirá una temporada más en Atlético Carbajosa

Atlético Carbajosa ha confirmado la renovación de Carlos Herrero, ala-pívot salmantino de 1,96 metros y 26 años, que continuará siendo uno de los pilares del equipo en la próxima temporada de Tercera FEB.

Herrero, considerado buque insignia del club, afronta esta nueva etapa con la misma entrega y compromiso que lo han caracterizado desde su llegada. Su liderazgo en la pista, polivalencia y capacidad de trabajo lo convierten en un referente tanto para sus compañeros como para la afición.

El jugador ha mostrado su entusiasmo por continuar en el proyecto: “Seguir un año más en Atlético Carbajosa es un orgullo. Estoy muy ilusionado con el proyecto y con ganas de continuar luchando junto a mis compañeros para conseguir grandes cosas para este club y esta afición”.

Con esta renovación, Atlético Carbajosa mantiene a un jugador esencial para consolidar su proyecto deportivo, basado en el esfuerzo, la unión y la pasión por el baloncesto.

Esta continuidad se suma a las renovaciones de Dinis, Jorge Morán y Adri Sánchez, así como a los fichajes de Samuel López y Derrick Pizarro, reforzando un equipo competitivo y con ambición para la próxima temporada.