Carlos de la Nava reconoce su acuerdo con Unionistas: “Espero estar un año más”

Carlos de la Nava está siendo uno de los jugadores destacados de Unionistas. El ‘10’ dejó claro que quiere seguir en el club y que el acuerdo de la renovación está muy cercano y también reconoce que le sorprendió su suplencia en Mérida.

La pregunta que se hace ahora mismo todo aficionado de Unionistas es ¿será el último partido de Carlos de la Nava con el club? “Espero que no. La verdad es que estuvimos hablando Antonio y yo de la renovación, pero estamos tranquilos los dos. Espero estar un año más”.

En la conversación con Antonio Paz, los dos llegaron a un acuerdo verbal. ¿Qué ha pasado? “Estábamos de acuerdo. Con mi representante hemos hablado. No ha pasado nada, pero se ha quedado parado. Cuando hay predisposición por los dos lados, retomaremos los contactos y lo acabaremos cerrando”.

¿Le sorprendió su suplencia en Mérida? “Sí. Creo que estoy acabando bien la temporada y con confianza. Cuando estoy jugando, creo que los resultados están bien. Pero el míster manda”.

Todo o nada por la Copa del Rey. “Dependemos de nosotros mismos. El otro día se nos escapó la victoria y no hicimos un buen partido. En nuestra casa y con nuestra gente, no debemos fallar”.

¿Qué significa para un jugador de Primera RFEF poder jugar la Copa del Rey? “Por experiencia, es una competencia súper bonita y en este club se alinean los astros y se viven noches mágicas. Son partidos muy ilusionantes. Es un aliciente más para continuar y puedes vivir noches mágicas”.

Recibimiento de la afición al autobús. “Todos los partidos son importantes, pero cuando hay un recibimiento así, nos hace salir mucho más motivados. Todos sabemos lo que nos jugamos”.