Carmen Goenaga y Bea Caldera llevan al límite a las número 1 en Acapulco

Grandísimo torneo de Carmen Goenaga y Bea Caldera en Acapulco. La pareja formada por la salmantina y la vallisoletana llevaron al límite a las número 1 en México y cayeron por tres sets en un tremendo partido.

Drea y Triay comenzaron muy fuertes en el primer set y se colocaron rápidamente con un 3-0. Sin embargo, Goenaga y Caldera se repusieron y lograron llegar al tiebreak de la primera manga. Ahí, la pareja número 1 fue mejor y consiguió el primer set.

En el segundo, Goenaga y Caldera realizaron un pádel de primerísimo nivel y empataron el partido con el 6-2 en el set. Todo se decidió en el último, donde la argentina Brea y la española Triay se llevaron el partido con el 6/3.