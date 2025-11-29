Carmen Goenaga y Bea Caldera se meten las semifinales del Premier Padel Acapulco

Carmen Goenaga y Bea Caldera celebran el pase a las semifinales del Premier Padel Acapulco

La salmantina Carmen Goenaga y Bea Caldera ya están en las semifinales del Premier Padel Acapulco. La charra celebró a lo grande el triunfo en la pista y se mostró emocionada tras el partido.

La pareja española está cuajando un excelente torneo en México y derrotó en cuartos de final a Guinart y Virseda por 4/6, 6/0 y 4/6.

Este sábado, Carmen Goenaga y Bea Caldera tendrán enfrente a la pareja número 1 del torneo: la argentina Brea y la española Triay. En juego, un puesto en la final.