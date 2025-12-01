Carta al Comité de Árbitros: “Unionistas desea trasladar formalmente su profundo malestar y preocupación por la actuación del cuarteto arbitral”

El partido que enfrentaba a Unionistas y al Ourense no iba a dejar a nadie indiferente. Ante la actuación de los árbitros en el encuentro, y ante no compartir opiniones con los mismos por parte del conjunto salmantino, han decidido lanzar una carta al Comité de Árbitros a través de un comunicado oficial.

Ante esto, y desde el comienzo, han querido dejar claro que el malestar viene únicamente de este partido y no por decisiones donde pudiera haber equivocaciones: “nuestra solicitud es la de obtener por parte del Comité Técnico de Árbitros una respuesta sobre las profundas y graves deficiencias técnicas y procedimentales en la aplicación del sistema Football Video Support (FVS) que, a nuestro juicio, vulneran el protocolo fijado por la propia RFEF y por los estándares internacionales IFAB/FIFA”.

Ante el primer gol que sembró las dudas entre los aficionados y, por supuesto, el equipo, han expuesto que “el árbitro principal indicó inicialmente el gol como válido. Sin embargo, tras revisión por parte del cuarto árbitro, éste solicita al árbitro principal que acuda a revisar la jugada al FVS, resultando en la anulación del gol por una presunta mano del jugador que anotó el gol, Aarón Piñan de la Fuente”, además, este apartado, y tras añadir las imágenes de la retransmisión, lo han concluido con que “las imágenes dejan claro que es imposible que el colegiado pudiera observar de forma clara y meridiana algo que objetivamente no había sucedido, esto es, que el balón golpeara en la mano del atacante.”

Por otro lado, el gol concedido al Ourense sin la revisión del árbitro principal también ha enfurecido al club: “El minuto 49 del partido, el Ourense CF anota un gol que supondría el 1-0. En dicha jugada, el jugador que anota el gol, Juan Piera Cugueró, controla el balón con el antebrazo, para acabar rematando a puerta tras dicho control. En las imágenes de la realización oficial, que se adjuntan como Anexo 3, se aprecia claramente el control con el antebrazo por parte del delantero previamente al remate a portería, constituyendo una infracción susceptible de revisión (gol/no gol)”.

Como tercer motivo de la realización de esta carta, la petición de roja no concedida a Unionistas, desde el club han declarado que “tras la revisión del penalti, el cuerpo técnico de Unionistas, que aún disponía de una tarjeta FVS, solicitó formalmente el uso de su derecho de revisión para una posible tarjeta roja directa de un jugador del Ourense en el inicio de la jugada que dio origen a la señalización del penalti. El partido no se había reanudado, por lo que la solicitud, según el protocolo vigente, debió ser atendida. El árbitro principal, sin embargo, denegó revisar la acción, contraviniendo lo estipulado en el procedimiento del FVS”.

Por todo esto, han solicitado una explicación detallada de los motivos, una evaluación interna por parte del CTA y que el árbitro no vuelva a ejercer como tal en un partido de Unionistas de Salamanca.