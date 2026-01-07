Castilla y León será sede de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el representante de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', han formalizado este miércoles un acuerdo para que la Comunidad sea la sede de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, el evento que reúne anualmente a las doce mejores selecciones nacionales del mundo.

El Estadio José Zorrilla de Valladolid será el epicentro de la competición durante los días 29, 30 y 31 de mayo. Aún así, el evento también tendrá repercusión en la economía del resto de provincias que conforman la Comunidad, incluida Salamana. La Junta está diseñando estancias hoteleras y paquetes turísticos a lo largo y ancho del territorio para los 50.000 aficionados que espera atraer.

El gobierno autonómico respaldará la celebración mediante un patrocinio de 500.000 euros anuales -la vigencia inicial será de tres años-. La Real Federación Española de Rugby, por su parte, integrará la identidad visual de la Junta en toda la documentación, publicidad y materiales oficiales del campeonato.