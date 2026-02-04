Catorce medallas de oro para la Escuela Kickboxing Élite en Palencia

La Escuela Kickboxing Élite participó el pasado sábado en el primer Open Ciudad de Palencia, una competición que reunió a clubes principalmente de Castilla y León, contando también con la participación de equipos procedentes de Cantabria, Galicia y Madrid, lo que permitió medir el nivel competitivo en un contexto amplio y exigente.

Durante la jornada se disputaron pruebas de Para Kickboxing, Point Fight, Light Contact, Kick Light y Low Kick, El Open sirvió como primera referencia competitiva de la temporada para muchos deportistas, permitiendo comprobar el estado de forma y el trabajo realizado en las últimas semanas. Los deportistas de la Escuela de Kickboxing Élite Salamanca consiguieron 14 medallas de oro, 7 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

“Los resultados obtenidos reflejan una actuación sólida del equipo en las diferentes categorías y disciplinas. La competición dejó también margen para ajustar aspectos técnicos y tácticos de cara a los próximos compromisos del calendario y primeras experiencias competitivas para los principiantes”, explican desde la Escuela Kickboxing Élite.