Cave: “Si estamos en la misma página y hacemos clic juntas, podemos ser temibles”

Cave es el baluarte interior de Perfumerías Avenida esta temporada. La pívot es un seguro de vida en ataque con sus puntos y con sus rebotes ofensivos. La americana confía en ganar algún título esta temporada, destaca su conexión con Iyana y valora muy positivamente la ‘incorporación’ de Magarity.

A las puertas de la ida de los cuartos de final, ¿qué esperáis de la eliminatoria ante Athinaikos? “Creo que la eliminatoria de Athinaikos será cuestión de parciales y de dureza. Se trata de ver quién tiene mejor plan de partido y quien lo desea más. Será un gran test para nosotras y, si hacemos bien todo lo que hemos trabajado, creo que nos lo podemos llevar”.

¿Se esperaba ser el referente en la pintura de Avenida? “Siempre he tratado de dar lo mejor de mis capacidades en cada equipo en que he estado. Sé que puede que haya gente que cuestione si puedo ser dominante por mi tamaño y la posición en la que juego. Toda mi carrera he sido subestimada en ese sentido, lo uso para darme motivación en cada partido y cada temporada y esa mentalidad me ha llevado lejos”.

Su conexión con Iyana da muchos puntos, ¿qué tiene de especial? “Iyana es una jugadora increíble y disfruto mucho a su lado. Como mi juego se basa mucho en pick and rolls y en moverme mucho, creo que tengo buena conexión con las bases. Su talento y pasión por el juego me ha hecho muy fácil crear esa química con ella”.

¿Qué va a aportar Magarity al equipo? “Creo que Regan va a ser una pieza muy importante. Aporta más tamaño en la rotación en el poste y, además, puede abrir la pista en ataque gracias a su capacidad de tiro. Con su tamaño, puede jugar al 4 y al 5 lo que nos permite combinar varios quintetos con ella”.

¿Confía en ganar algún título esta temporada? “Sí. Creo en mi equipo y en mis compañeras y creo que podemos ganar algún título. Tenemos todas las piezas necesarias para ganar. Si estamos en la misma página y hacemos clic juntas, podemos ser temibles. Hemos visto destellos de eso este año, pero aún no hemos alcanzado el potencial total del equipo. El cielo es el límite”.