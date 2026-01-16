Cazurreando desvela el próximo fichaje de Unionistas

El idilio veraniego entre Unionistas y el Yeclano, con la llegada de Olmedo y Juanje, aumenta con el fichaje de Mounir Errahaly tal y como adelanta el periodista Ángel García 'Cazurreando'. El lateral izquierdo, que ha jugado solo 283 minutos en el Ibiza esta campaña, militó la pasada temporada en el Yeclano con más de tres mil minutos y tres goles en sus estadísticas.

Mounir ya jugó en nuestra provincia. Fue en la campaña 2020/21, cuando tenía 21 años, y formó parte del Guijuelo. En la escuadra chacinera jugó 634 minutos.

Esta temporada, Mounir ha disputado dos partidos como titular en el Ibiza (uno de ellos en la Copa del Rey) y tan solo había jugado 30 minutos en los últimos cuatro partidos.