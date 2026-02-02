El CB Arelsa cae ante un Cañadío Santander muy acertado desde la línea de tres

El CB Arelsa cayó en el Rosa Colorado ante el Cañadío Santander (74-77) en un partido muy igualado, en el que el acierto desde la línea de tres de las visitantes fue decisivo.

El equipo dirigido por Javier Recio, además, no pudo contar con uno de sus últimos fichajes, la exterior Dami Adeyinka, su máxima anotadora en los partidos que había disputado con las salmantinas, sumando 16 puntos frente a Usal Avenida y 20 puntos ante Ponce en su debut.

La inglesa se lesionó en su menisco interno el lunes y seguramente este martes se decidirá cuando la operan.

En líneas generales, el partido estuvo muy disputado desde el primer momento, muy bonito de ver para los espectadores gracias a la alta anotación.

El primer cuarto (23-19) fue muy bueno de ambos equipos sobre todo en anotación gracias al gran acierto de ambos, por encima de posibles errores en defensa.

En el segundo parcial (21-29), en cambio, el CB Arelsa no tuvo el acierto del primero, las santanderinas supieron leer mejor el ataque de las locales y, sobre todo,comenzaron a anotar desde 6.75 metros con un gran porcentaje, incluido un último triple en el último momento que hizo daño a las salmantinas.

A pesar de ello, en la reanudación, el CB Arelsa volvió a tener muy buenos minutos (16-19) y se fue a los últimos 10 minutos 7 abajo (60-67) con buenas sensaciones y capacidad de darle la vuelta al marcador.

De este modo, en el último parcial, las salmantinas lograron remontar y ponerse uno arriba, pero la gestión de las últimas jugadas no les benefició y el partido cayó del lado visitante por solo tres puntos.

“En líneas generales, hemos competido a pesar de contar con la ausencia de Dami”, ha indicado Recio, así como con un “cúmulo de circunstancias y detalles que nos han

hecho perder el partido”.

Esta semana, las salmantinas se desplazarán a Santander para jugar el sábado a las 20 horas contra el Raisan Eloy Villanueva, tercer clasificado en la Liga.