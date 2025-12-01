El CB Arelsa salva el derbi provincial ante el Santa Marta: "Son partidos de mucha rivalidad"

El CB Arelsa ha sumado su sexta victoria de la temporada tras imponerse 51-43 al Santa Marta en el esperado derbi provincial.

Las visitantes salieron a la cancha con mucha agresividad y con la intención de detener el juego del CB Arelsa. Objetivo cumplido. Las de Javi Recio se mostraron dubitativas en sus acciones y finalizaron el primer parcial dos puntos por debajo (11-13). De vuelta a la cancha, el equipo local comenzó a imprimir su mejor juego. Ganó en velocidad, ritmo y acierto en el lanzamiento hasta revertir el marcador y dejarlo en 31-24 al descanso.

El Santa Marta volvió a su dinámica inicial para poner al CB Arelsa contra las cuerdas y contrarrestar su superioridad. Gracias a ese empuje se firmó un empate a 10 en el tercer cuarto en el Rosa Colorado y a punto estuvieron las visitantes de repetir la hazaña en el último (10-9). No fue suficiente y el luminoso final cayó del lado de las de Javi Recio (51-43).

El entrenador local se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en un encuentro "de los difíciles": "Son partidos de mucha rivalidad y hay que estar muy contentos con el trabajo de estas nueve jornadas". Las siguientes les enfrentarán al CDSI de Valladolid (14 de diciembre) y al CBC Ponce (día 21).