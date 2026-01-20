El CB Arelsa incorpora a Dami Adeyinka y Mia Jaye a su primer equipo

El CB Arelsa de Primera Nacional ha incorporado a dos nuevas jugadoras a la dinámica de su equipo, las inglesas Dami Adeyinka y Mia Jaye.

“La apuesta del equipo de Primera este año era contar con un grupo formado por nuestras junior y varias senior. Lo cierto es que nos ha salido muy bien y están haciendo un gran trabajo, pero las más jóvenes tienen que compatibilizar ambas categorías en partidos y entrenamientos y queremos protegerlas un poco para que no acaben cansadas” ha subrayado su entrenador, Javier Recio.

Al tener vacantes senior en el grupo, el club ha aprovechado la oportunidad de incorporar a la escolta Dami Adeyinka, que además de sumar una rotación sénior, ofrece gran calidad al equipo, ya que viene de jugar en Liga 2 en Tarragona, aunque también tiene experiencia en la categoría, ya que ha jugado con el equipo Cañadio Santander Némesis hace dos temporadas.

La jugadora exterior se ha incorporado ya al grupo para esta segunda vuelta de la competición e incluso ha debutado con el equipo firmando muy buenos números, además de haberse integrado a la perfección a nivel personal. Adeyinka ha sumado 16 puntos frente a Usal Avenida y 20 puntos ante Ponce en su debut.

Una vez incorporada Dami Adeyinka, la jugadora londinense ofreció al club el contacto de Mia Jaye, jugadora del Lloret de Mar en Primera Nacional, cuyo objetivo era cambiar de aires. Jaye es una poste de 1.89 metros, cuya posición también quería reforzar Arelsa, y que sumó en su primer choque con el equipo salmantino 9 puntos y 9 rebotes.

Ambas han estado en universidades de Estados Unidos donde han podido jugar la Liga Universitaria, y se han adaptado al grupo ya en sus primeros días en Salamanca.

Por otro lado, Javier Recio ha incorporado al técnico Héctor Acosta como segundo entrenador del primer equipo, además de seguir al frente del cadete A autonómico del club.