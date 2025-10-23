El CB Arelsa pierde ante el líder invicto a pesar de una gran primera parte

El CB Arelsa cayó en la tercera jornada de Liga ante el único equipo invicto del grupo tras el inicio de Liga, el Raisán Eloy Villanueva de Santander (46-57).

Las salmantinas firmaron una primera parte impecable, con un juego rápido, dinámico, con muchas posibilidades de penetración, con gran acierto en el tiro exterior, una defensa muy buena, cerrada y con ayudas. Arelsa había trabajado una defensa individual fuerte, que es la que suelen desplegar las santanderinas, por lo que ese esfuerzo grupal las llevó al descanso con una esperanzadora renta de 36-25.

Sin embargo, la segunda mitad del encuentro fue completamente diferente para los intereses salmantinos (10-32). Las santanderinas comenzaron a defender con una zona 2-1-2 que las locales no han sabido atacar y no han podido superar ese obstáculo, que las ha llevado a anotar solo 4 puntos en el tercer cuarto y 6 en el último.

Los intentos por salir de ese hoyo en el que se metieron, a partir de ahí, fueron infructuosos, ya que la energía del propio equipo salmantino fue ya negativa, nada les salía y comenzaron a intentarlo a la desesperada, sin leer bien el juego y no lograron acercarse ya a su rival.

Javi Recio, entrenador del CB Arelsa, aseguraba tras el choque: “Me queda un sabor agridulce porque las cosas que habíamos trabajado nos han salido perfectas, pero el partido dura 40 minutos, no hemos sabido leer una defensa 2-1-2, que es la más básica de todas las defensas, y hemos perdido merecidamente”.

“Nos hemos enfrentado a un equipo bastante grande, con muchas veteranas, con mucha experiencia y que han tenido la calma para encerrarnos que nosotros no hemos

tenido para atacarlas”, ha añadido Recio.

De este modo, el técnico salmantino ha recordado que el CB Arelsa es “un equipo de formación y todo esto nos va a venir bien. Esto es sembrar para recoger después”, ha

explicado. El CB Arelsa se desplazará este domingo para jugar ante el Villamuriel, en la localidad palentina.