El CB Arelsa pierde en Santander por solo tres puntos de diferencia (57-54)

El CB Arelsa cayó en su segundo partido de Liga ante el Cañadio Santander CBN, uno de los equipos más fuertes de la competición, por un ajustado marcador, pero dejó sensaciones muy positivas de cara al futuro. El joven equipo salmantino, aún en formación, demostró una gran capacidad de reacción en un encuentro disputado fuera de casa y condicionado por el viaje en el día.

El partido comenzó con dificultades para las charras, que sufrieron un contundente parcial de 21-13 en el primer cuarto debido a una mala defensa y fallos en el ataque. Sin embargo, las jugadoras de Javier Recio protagonizaron una espectacular remontada en el segundo periodo. Con un parcial de 6-15, el CB Arelsa se fue al descanso con una mínima ventaja y "muy buenas sensaciones", fruto de un gran trabajo colectivo, correcciones defensivas y acierto en la selección de tiro.

Tras la reanudación, el Cañadio Santander CBN, demostrando su calidad, recuperó el dominio con un 17-10 en el tercer cuarto, volviendo a invertir el marcador.

Pese a ello, las salmantinas no bajaron los brazos y se impusieron en el último parcial (13-16). Aunque la victoria fue para las cántabras, el CB Arelsa logró acercarse hasta los tres puntos de diferencia al final, un hecho de gran mérito dada la dificultad del rival y el desgaste del viaje.

El técnico salmantino, Javier Recio, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo: “Estoy muy contento en líneas generales porque la verdad es que estamos a un nivel importante, estamos creciendo, estamos jugando con un buen estilo de juego y, a pesar de perder, hicimos un partido más completo que en la primera jornada”.

El CB Arelsa se enfrentará a otro duro desafío esta semana al recibir en Salamanca al Raisan Eloy Villanueva, que llega a la capital charra con un inmaculado récord de dos victorias en dos partidos.