El CB Arelsa suma su tercera victoria en Liga ante el Baloncesto Soria

El CB Arelsa ha sumado su tercera victoria en lo que va de Liga, lo que le sitúa en el quinto puesto de la tabla clasificatoria, tras cinco jornadas.

A priori, el choque ante el CSB Semillas Adolfo Martínez era un encuentro de los que las salmantinas tenían apuntado en su calendario como importante, ya que el equipo soriano pertenece a la Liga de Arelsa por objetivos.

A pesar de todo, el equipo de Soria presentó bastante dificultades a las jugadoras dirigidas por Javi Recio, sobre todo en el primer y segundo cuarto, en los que tuvieron un gran acierto de cara al aro salmantino. De hecho, al descanso Arelsa logró una renta de 42-30, con el choque aún bastante abierto, ya que, a pesar del acierto en ataque, las salmantinas dejaban bastantes espacios y facilidades en defensa que ellas aprovecharon.

En el tercer cuarto, sin embargo, el CB Arelsa ajustó más la defensa y ahí estuvo la clave para romper el partido a favor de las charras, con un parcial de 19-5. En labores ofensivas, las salmantinas volvieron a jugar muy fluido, muy rápido, en la dinámica que quiere el cuerpo técnico.

“Era un rival que teníamos que quitarnos del medio, porque es, digamos, de nuestra Liga que es, como hemos dicho siempre, librarnos del descenso y después jugar partido a partido y competir en todos” ha señalado Recio tras el encuentro.

Recio se ha mostrado satisfecho, además, con el hecho de haber sumado 79 puntos y haber logrado dejar a su rival en solo 45. “Ha sido un pasito más, seguimos creciendo” ha asegurado.

En el próximo partido, el CB Arelsa se enfrentará al ‘Somos Hijolusa’ de León, actual líder, “a años luz del resto”, como ha señalado Javi Recio. “Es un equipo muy fuerte que no solamente tiene una gran cantera, sino que también ha fichado jugadoras muy grandes. Vamos a intentar competir el máximo tiempo posible en su cancha y a ver si tenemos alguna oportunidad”, ha añadido el técnico de las salmantinas.