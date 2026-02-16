El CB Arelsa vuelve a competir a un buen nivel a pesar de caer ante Villamuriel

El CB Arelsa firmó un partido generoso en ataque y muy bonito de ver para el espectador en el Rosa Colorado ante el CB Villamuriel, en el que solo unos detalles decantaron el choque a favor de las visitantes (72-74).

El joven equipo salmantino venía de cosechar dos derrotas complicadas fuera de casa y su propio técnico, Javier Recio, aseguraba tener mucho respeto a este encuentro por valorar la recuperación anímica del grupo.

Afortunadamente, el CB Arelsa respondió a las exigencias de la competición y firmó un buen encuentro, compitiendo de nuevo y sobreponiéndose a las bajas por lesión que han tenido. “Hay que seguir corrigiendo detalles, pero hay que estar contentos porque después de los dos últimos partidos que habíamos tenido fuera de casa complicados, sabíamos que teníamos como rival un equipo complicado y nos hemos sabido sobreponer”.

El equipo charro, que está en una temporada de crecimiento y aprendizaje, ha sacado “una lectura positiva de este partido, analizando los detalles donde nos hemos equivocado, viendo los posibles errores y trabajando después sobre ellos”, como ha apuntado Recio.

El primer cuarto fue el mejor de las salmantinas, que lograron un parcial de 23-16 favorable, contrarrestado por un segundo parcial mucho mejor para las de Villamuriel, que sumaron un 10-19, dando la vuelta al marcador para irse al descanso dos arriba (33-35) en unos minutos que fueron a la postre definitivos. La segunda parte del encuentro estuvo más igualada en todos los sentidos, ya que se empató a 39 después de los dos cuartos.

Esta semana, el equipo salmantino se medirá el domingo al Semillas Adolfo Martínez en Soria. Su próximo rival es uno de los equipos de la parte baja de la tabla, ya que solo ha conseguido 2 victorias en lo que va de Liga y está empatado en la penúltima posición con el Santa Marta, por encima nada más del Torralavega, último con 1 victoria.