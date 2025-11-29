CB Jairis – Perfumerías Avenida, un duelo por engancharse al vagón delantero

Un CB Jairis – Perfumerías Avenida de desayuno. El domingo, a las 11 horas, el pabellón Fausto Vicent acoge un choque entre dos equipos que no han comenzado bien, pero quieren colocarse en el vagón delantero.

Con un bagaje de cuatro victorias y tres derrotas, tanto Jairis como Perfumerías Avenida quieren dar un paso adelante en la clasificación y refrendar sus dos victorias consecutivas y su pase a la siguiente ronda de la Eurocup.

Anna Montañana se une al “partido a partido” del Cholo Simeone y no quiere ninguna distracción con el calendario. “Estamos intentando colocarnos día a día. En nuestra cabeza y también en la suya, primero Jairis. Después del 1, el 2. Estoy seguro de que cuando subes el Everest, no piensan en subir 7.000 metros, sino en subir la primera fase y después se verá”, expresa la entrenadora azulona.

Bernat Canut dirige a Jairis otra temporada más y cuenta en sus filas con jugadoras como Jasmine Walker, Lou López-Senechal y Aina Ayuso.