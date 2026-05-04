El CD Guijuelo y la UD Santa Marta ya conocen su camino hacia la Segunda RFEF

No ha terminado la competición regular de Tercera RFEF, pero ya se conocen cuál es el camino para los dos equipos charros si quieren ascender de categoría.

El sorte de la Real Federación Española de fútbol emparejará al superviviente del grupo de Castilla y León con el ganador del grupo de Canarias. Y de ahí saldrá el equipo que ascienda a Segunda RFEF.

Anteriormente, tanto el Guijuelo como el Santa Marta pelearán en dos eliminatorias regionales (todavía hay que definir el orden) y también estarán en esa lucha tanto el Palencia Cristo Atlético como el Palencia CF.