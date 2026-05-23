CD Guijuelo – UD Santa Marta: solo uno podrá seguir creyendo en el ascenso

El largo camino para el ascenso a Segunda RFEF no ha hecho más que comenzar. Pero solo hay sitio para uno. El Guijuelo y el Santa Marta juegan la vuelta de su eliminatoria y uno de ellos quedará apeado.

El Municipal Luis Ramos decidirá la eliminatoria después del 1-1 en el Alfonso San Casto. El domingo, a las 18 horas, los dos equipos charros se verán las caras para seguir creyendo en el ascenso a Segunda RFEF.

Las dos aficiones volverán a alentar a los suyos desde la grada y se espera un clima de cordialidad como sucedió en el Alfonso San Casto.

Los verdes, que no podrán contar con su capitán Cristóbal, sorprendieron en la ida con una presión alta y generando muchas ocasiones de gol en las botas de Kike López y de Roberto García. Los tormesinos quieren ajustar su salida de balón y cuentan con el colmillo de Collado y la calidad de Chopi y Galván en los metros finales.