El CDF Helmántico reclama una presunta alineación indebida del Sariegos del Bernesga

El fútbol siempre da oportunidad de revancha. En la primera jornada del grupo B de la Regional de Aficionados, el Sariegos del Bernesga impugnó el encuento ante el CDF Helmántico y se llevó la victoria en los despachos por una alineación indebida de los charros.

Ahora, en la primera jornada de la segunda vuelta, es el CDF Helmántico el que ha impugnado el partido. El motivo ha sido la convocatoria de diecisiete futbolistas por parte del equipo leonés y ninguno de ellos fue con ficha de portero suplente. La reglamentación es clara en este caso: los equipos podrán tener a seis jugadores en el banquillo siempre y cuando uno de ellos sea el portero suplente y tenga el dorsal 1, 13 o 25.

Sin embargo, en el encuentro del pasado domingo, el Sariegos del Bernesga incluyó a seis jugadores de campo y dejó sin jugar al dorsal número 11.

Esto ha derivado en la impugnación del partido del equipo charro, que podría dar tres puntos muy importantes al CDF Helmántico en la lucha por la permanencia.