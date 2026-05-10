Celia Morena, bronce en la Copa de la Reina de gimnasia rítmica

El sábado se ha celebrado en Santander la Copa de la Reina de gimnasia rítmica, una de las citas mas importantes de la ritmica nacional.

La gimnasta del Rítmica Salamanca, Celia Morena ha conseguido la medalla de bronce en la Copa de la Reina 2026, celebrada en Santander, formando parte de la selección de Castilla y León.

Celia realizó el ejercicio de pelota , completando una gran actuación que contribuyó al resultado final del equipo. Gracias a la suma de los ejercicios de todas las integrantes de la selección, Castilla y León logró subir al tercer escalón del podio en una de las competiciones más destacadas del calendario nacional.

"Desde el club queremos felicitar a Celia por su esfuerzo, compromiso y excelente trabajo, así como al conjunto de la selección de Castilla y León por este magnífico resultado. Este bronce supone un importante reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada y una gran motivación para seguir creciendo y afrontando nuevos retos deportivos", explican desde el Rítmica Salamanca.