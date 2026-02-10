Cerca de 200 participantes se darán cita el 14 de febrero para disputar el primer Trofeo Ciudad de Salamanca BTT Escuelas

Cerca de 200 participantes de entre 6 y 14 años de toda Castilla y León se citan este sábado 14 de febrero en Salamanca para disputar el primer Trofeo Ciudad de Salamanca BTT Escuelas que organiza el Club Cicilista Promesal y el Ayuntamiento de Salamanca.

Esta prueba deportiva abre el calendario de la Copa de Castilla y León Escuelas de BTT, que se celebrará en las proximidades de la Escuela Infantil Municipal de El Zurguén desde las 11:30 horas, donde se habilitarán tres circuitos para las diferentes categorías participantes. Está previsto que los corredores de categoría promesas completen 1 vuelta a su recorrido, los principiantes 2, los alevines 3 y los infantiles 6.

La entrega de premios se celebrará alrededor de las 13:30 horas, según ha explicado la concejala de Deportes, Almudena Parres durante la presentación que ha tenido lugar este martes.