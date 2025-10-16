Charla postentrenamiento entre Mario Simón e Iván Moreno

En el periodo entre el final del entrenamiento del primer equipo de Unionistas y la presentación de Gastón Vallés como nuevo jugador del equipo charro, Mario Simón e Iván Moreno tuvieron una charla en el verde del estadio Reina Sofía.

Desde la llegada del nuevo técnico al banquillo unionista, Iván Moreno apenas ha tenido protagonismo. Dos minutos en casa ante el Real Avilés y seis minutos en la visita al campo del Arenas de Getxo. Ese ha sido el bagaje del extremo con Mario Simón en el banquillo.

Las dos partes mantuvieron una conversación de cinco minutos en el terreno de juego y habrá que ver si el entendimiento entre ambos llega a buen puerto en los próximos encuentros.