Charla en el vestuario de Perfumerías Avenida: "Es una derrota dura"

Durante aproximadamente quince minutos, Anna Montañana se reunió con su cuerpo técnico y sus jugadores en el vestuario del Würzburg Silvia Domínguez tras perder ante Panathinaikos. Posteriormente, la entrenadora salió a atender los medios de comunicación.

Valoración. “No estamos donde queremos, obviamente. Y no hemos hecho lo que teníamos que hacer para poder romper este partido. La primera parte les hemos dejado vivir en situaciones que podríamos haber hecho un esfuerzo mucho más grande en finales de posesión, que es algo que nos está costando. Nos está faltando cerrar los partidos y que aún no sabemos gestionar. Es una derrota dura”.

¿En qué hay que mejorar? “No es que estemos muy lejos, pero necesitamos hacer ese clic. No es que no sepan competir individualmente, pero sí competir como grupo y cerrar las defensas. Es una situación complicada porque la historia del club habla por sí sola y no estamos acostumbrados a perder este tipo de partidos”.

Aspecto anímico. “Claro que va a hacer mella, igual que hizo el domingo, igual que hizo el de Araski. Teníamos que haber aprendido más rápidamente”.

El nivel de Cave, Iyana y Soriano. “Son las jugadoras que están resolviendo más situaciones. Y parte de la adaptación es saber dónde estamos y jugar ante esta afición y con esa presión. Hay que saber eso para aprender los tiros que hay que meter. Es la primera vez que se ha visto un equipo tan nuevo de un año para otro y la adaptación está siendo complicada”.

¿Qué le dice Jorge Recio? “Hay que apretar y hacer entender que esto no nos puede pasar”.