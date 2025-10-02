Chema Sánchez: “Nunca había visto este nivel en la categoría”

El gen competitivo de Chema Sánchez es una de las muestras del poderío del Salamanca Fútbol Sala. El técnico charro reconoce el buen inicio de sus jugadores en Segunda B, pero también advierte de la importancia de estar concentrado en el día a día. Además, señala el gran nivel del grupo 1 de la competición.

Valoración del inicio liguero. “Es un inicio muy bueno. Nos hemos enfrentado a tres buenos equipos y era muy importante el partido contra el Coruxo para sumar tres. Luego visitábamos la pista de Guardo, que nunca había ganado allí el Salamanca FS en liga. Es uno de los cocos y más en casa que está muy arropado por la afición. Hicieron un proyecto para ser un equipo que estén arriba y se reforzaron bien. Y el otro día nos vamos con la sensación de que O Esteo FS se lleva un punto, pero creemos que fuimos superiores y su portero estuvo muy bien. Adri, con Vilalba FS, les reventó y es el mejor jugador de la categoría y marca las diferencias”.

¿En qué tiene que mejorar el equipo? “Estoy contento con la parcela defensiva, porque somos el equipo menos goleado. Hemos encajado solo cinco goles, pero es anecdótico. Es uno de los objetivos que nos hemos marcado: encajar pocas ocasiones y ser sólidos en defensa. Lo que tenemos que mejorar es que nos han hecho cinco goles con muy poquito. Quizá todavía somos muy frágiles porque nos hacen gol con facilidad. A nivel ofensivo tenemos que mejorar en salida de presión, ataque posicional y encontrar a los pivot, aunque tenemos a Sergio ahora lesionado. Pero tenemos a Dani Chino, que es top. Y luego hay que darle rédito al balón parado, que nos hemos marcado hacer al menos un gol por partido a balón parado. Y a nivel competitivo, en los momentos críticos, tenemos que mejorar como no encajar a los diez segundos cuando hemos marcado nosotros”.

Competitividad en la Segunda B. “Creo que es mi octavo o novena temporada en Segunda B y llevo cinco equipos y yo nunca había visto este nivel en la categoría. Pontevedra, Benavente, O Esteo, Xove FS, Lugo Sala, los chavales de Noia, de Guardo… o hilamos fino o no podemos estar en la pelea”.