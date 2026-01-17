Chopi da los tres puntos a la UD Santa Marta

Tres puntos más para la Unión Deportiva Santa Marta en la lucha por el primer puesto del grupo octavo de la Tercera RFEF. Los tormesinos vencieron por 1-0 al Mojados en el San Casto con un gol de Chopi.

El once titular tormesino estuvo formado por Saldaña en portería; Villardón, Antonio David, Razvan y Coque en defensa; Cascón, Chopi, Alonso y Santos en la medular; y con Gabi y Collado como jugadores más ofensivos.

Los locales reclamaron un posible penalti a Coque con cien segundos de juego disputados y pudieron adelantarse con un chut de Alonso desde la frontal. Sin embargo, el duelo llegó al descanso sin goles.

Tuvo que ser Chopi, a los doce minutos de la reanudación, el que adelantase a la UD Santa Marta con un cabezazo al fondo de la red. Fue decisivo. Con este gol, los de Mario Sánchez sumaron tres puntos y dan un paso de gigante en la clasificación.