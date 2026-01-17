Chopi da los tres puntos a la UD Santa Marta
Un gol del salmantino dio la victoria a los tormesinos ante el Mojados
Tres puntos más para la Unión Deportiva Santa Marta en la lucha por el primer puesto del grupo octavo de la Tercera RFEF. Los tormesinos vencieron por 1-0 al Mojados en el San Casto con un gol de Chopi.
El once titular tormesino estuvo formado por Saldaña en portería; Villardón, Antonio David, Razvan y Coque en defensa; Cascón, Chopi, Alonso y Santos en la medular; y con Gabi y Collado como jugadores más ofensivos.
Los locales reclamaron un posible penalti a Coque con cien segundos de juego disputados y pudieron adelantarse con un chut de Alonso desde la frontal. Sin embargo, el duelo llegó al descanso sin goles.
Tuvo que ser Chopi, a los doce minutos de la reanudación, el que adelantase a la UD Santa Marta con un cabezazo al fondo de la red. Fue decisivo. Con este gol, los de Mario Sánchez sumaron tres puntos y dan un paso de gigante en la clasificación.
También te puede interesar
Lo último