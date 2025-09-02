Las ciclistas del Mirat Team, convocadas para representar a España en Mundiales y Europeos

Lidia Castro e Irene Moreno, ya habituales en la lista de la selección española, se concentrarán en altura en el CAR de Sierra Nevada

Las ciclistas del Mirat Team, que en su primer año ya se han consolidado como una referencia nacional e internacional, han sido convocadas por la seleccionadora española Gema Pascual. Lidia Castro e Irene Moreno, habituales en las listas de la selección, participarán en una concentración en altura en el CAR de Sierra Nevada del 30 de agosto al 9 de septiembre.

Ambas corredoras forman parte de las siete elegidas que representarán a España, de las cuales se seleccionarán las participantes para los próximos Campeonatos del Mundo en Ruanda, a finales de septiembre, y para los Campeonatos de Europa en Francia, durante la primera semana de octubre.

Este reconocimiento es la culminación de una temporada histórica para el Mirat Team, que ha logrado resultados destacados como el segundo puesto por equipos en el Tour de Valromey, la prueba sub19 más importante del mundo, donde solo participan las mejores selecciones y equipos internacionales. Lidia e Irene brillaron en la general, con Lidia subiendo al podio, consolidando al Mirat Team como uno de los grandes protagonistas del ciclismo juvenil internacional.