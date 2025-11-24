Las ciclistas salmantinas del Mirat Team brillan en un fin de semana de triunfos en el ciclocross

El ciclismo salmantino ha vuelto a situarse en lo más alto del podio durante un intenso fin de semana de competiciones de ciclocross, tanto a nivel internacional como regional. Las deportistas han cosechado éxitos notables, demostrando su excelente estado de forma.

El sábado, las miradas se centraron en Barcelona con la disputa del Ciclocross Internacional de Gurb. Carla Bañuls exhibió su potencial al dominar la carrera júnior de principio a fin, subiendo a lo más alto del podio. Por su parte, Laura Solares logró asegurar una meritoria plaza en el podio de la categoría cadete. De forma simultánea, en la Copa Madrid de Ciclocross, celebrada esta vez en Arroyomolinos, Loira Blázquez sumó una nueva victoria en su palmarés, consolidando su posición en el circuito.

El domingo, Bañuls y Solares retomaron la competición en la Copa de España con el Ciclocross Ciudad de Vic. Laura Solares firmó una actuación espectacular al conseguir la victoria, sumando ya dos triunfos en la Copa de España en su debut en la categoría cadete. Carla Bañuls demostró su tenacidad al sufrir una caída al inicio que la relegó a la décima posición. Sin embargo, realizó una impresionante remontada para finalizar la prueba en el tercer puesto del podio.

La próxima semana, el foco volverá a la pista con la segunda Copa de España de Pista, donde Vega Iglesias buscará defender su liderato en la clasificación general de velocidad. Además, otras componentes del equipo disputarán una nueva puntuable de la Copa de Madrid de Ciclocross en Los Molinos.