Cientos de aficionados de la Real Sociedad hacen noche en Salamanca antes de la final de la Copa del Rey en Sevilla
Los jóvenes y no tanto de Donostia, además de aficionados del conjunto blanquiazul, hacen una pausa fiestera en Salamanca antes de disputar la final de la Copa del Rey
Son muchos los aficionados que mueve la Copa del Rey, un acontecimiento que mueve a cientos de personas de toda España, de las cuales muchas de las mismas deciden hacer noche en Salamanca antes de dirigirse a La Cartuja para ver en directo la final entre Real Sociedad y Atlético de Madrid.
Por este motivo, la fiesta charra ha atraído a la juventud, y no tan joven, que hacen esa pequeña pausa en la noche salmantina para disfrutar de la fiesta en compañía de los amigos.
De momento, se espera que no haya altercados y que la madrugada sea tranquila antes de marchar hasta tierras sevillanas.
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