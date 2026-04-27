Cinco ciclistas del Club Promesal sellan importantes actuaciones en el Campeonato de Castilla y León de Ruta de Escuelas

Representantes del Club Promesal en el Campeonato de Castilla y León de Ruta de Escuelas

Cinco ciclistas del Club Promesal han sellado importantes actuaciones en el Campeonato de Castilla y León de Ruta de Escuelas durante este fin de semana en Burgos.

Enzo García Sánchez fue segundo en Alevines, mientras que Axel García y Guillermo Alonso finalizaron sus carreras entre los diez primeros.

Según fuentes del club, la competición dejó momentos de gran ciclismo, donde el ciclista Aiur Martín brilló, siendo su primer año en este deporte y dejando una imagen muy prometedora de cara al futuro.

Podium Enzo García en el Campeonato de Castilla y León de Ruta de Escuelas | Club Promesal

También destacó el paso de Axel García que partía desde las última posición de la parrilla junto a Enzo García, completando una carrera de enorme mérito. Enzo logró alzarse con el subcampeonato de Castilla y León, mientras que Axel firmó una meritoria sexta posición.

En categoría infantil, Marcos Ramos y Guillermo Alonso se mostraron muy activos; Guillermo cruzó la meta en una destacada octava posición, mientras que Marcos, en su primer año como infantil, completó una actuación muy sólida.