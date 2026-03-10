Cinco deportistas del club kickboxing José Ángel Gómez acudirán a la Italian World Cup de kickboxing

Ángel de Prado, Berta Gómez, David Seco, Rodrigo Gracia y José Angel, equipo que irá a la Italian World Cup de kickboxing

Salamanca estará representada por cinco deportistas en el Italian World Cup, una de las citas más importantes en el mundo del kickboxing y que se celebrará del 10 al 15 de marzo de 2026 en Jesolo, en la provincia de Venecia.

Los luchadores que participarán serán Ángel de Prado, Berta Gómez, David Seco y Rodrigo Gracia, además del entrenador José Ángel que llevará con orgullo el nombre de Salamanca para así hacerse con algunas de las preciadas medallas.

Según han indicado desde el propio club, esta cita supone que “una gran oportunidad para seguir creciendo a nivel competitivo y representar al club en un escenario internacional”.