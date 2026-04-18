Cinco judokas del Club Doryoku representan a Salamanca en el Campeonato de España Infantil y Cadete

Cinco judokas del Club Doryoku representarán a Salamanca en el Campeonato de España Infantil y Cadete

Este fin de semana, Palma de Mallorca acoge el Campeonato de España Infantil y Cadete en el que participarán cinco judokas del Club Doryoku, deportistas que han firmado una gran temporada y que competirán por subirse a lo más alto del podio contra los mejores del país.

En categoría cadete participarán Jorge Martín, Miguel R. Galache y Laura Martín, mientras que en categoría infantil lo harán Isaac Martínez y Sigrid Iglesias, todos ellos realizando esta competición tras proclamarse campeones autonómicos de Castilla y León, lo que les ha permitido situarse entre los 25 mejores judokas de España en sus respectivas categorías de edad y peso.

Del mismo modo, el propio club ha destacado la participación de Joaquín Rodríguez y Ricardo Martín como parte del equipo técnico de la selección de Castilla y León, y Fernando Díaz acudirá como técnico del Club Doryoku.

Cabe destacar que hubiera sido seis los campeones que hubieran participado en este campeonato, pero la ausencia de Víctor Monje por lesión no le ha permitido estar en la cita mallorquina.