Cinco medallas para el Doryoku en el Villa de Amurrio infantil

Imagen del Club de Judo Doryoku en el Villa de Amurrio infantil

El Club de Judo Doryoku tuvo dos frentes de competición durante el pasado fin de semana. Los judokas junior se midieron en Gijón con la élite nacional y los más jóvenes participaron en el clásico Villa de Amurrio.

Una nutrida representación de dieciocho judokas del club charro participó en el Villa de Amurrio Infantil, una cita tradicional del calendario que una vez más destacó por su buena organización.

El formato de competición permitió que todos los participantes pudieran disputar al menos dos combates, acumulando una valiosa experiencia frente a rivales procedentes de comunidades como el País Vasco, Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla y León e incluso de Francia.

Sigrid Iglesias, Isaac Martínez y Álvaro Estrugo lograron la medalla de plata en sus categorías, mientras que Víctor Monje y Aarón Cabezas fueron bronce.

Por otra parte, Gijón acogió una de las citas más exigentes del calendario nacional, con cerca de 500 participantes y un altísimo nivel en todas las categorías.

El Club Doryoku acudió a la Supercopa de España Junior con seis representantes: Aaron García (-60 kg), Eliot Szentgroti y Raúl Hernández (-66 kg), José A. Alayo y Javier Martin (-81 kg), y Nadia Barbero (-57 kg).

“Aunque en esta ocasión no logramos alcanzar las medallas, nuestros judokas dieron lo mejor de sí en cada combate, mostrando determinación y entrega en un entorno de máxima exigencia. Cada experiencia en este tipo de competiciones es un paso más en el camino de su desarrollo como deportistas”, explican desde el Doryoku.