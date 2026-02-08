Ciudad Rodrigo celebra su XIV Cross del Carnaval 2026 con récord histórico de inscritos

Este domingo 8 de febrero, el municipio de Ciudad Rodrigo ha celebrado su XIV Cross del Carnaval 2026. Organizada por el Ayuntamiento y el Club Deportivo Cazahitos, este año ha roto un récord histórico, puesto que ha contado con hasta 965 inscritos.

Tal evento, que ha dado comienzo a las 11:30 horas, ha contado con su propia Carrera de Chupetines, para niños y niñas de tre 0 a 6 años. Estos han salido desde la subida del Registro hasta la Plaza del Conde y se han subido a su podio Lucas López, Adriana Martín y Saul Bernal.

En el caso del recorrido infantil, la carrera que comprendía entre los 7 y los 14 años, estos han salido desde la avenida Agustín de Foxá (a la altura del Pabellón), hasta la Plaza del Conde. En la categoría masculina, el podio ha sido para Noé Pérez, Jorge Valero y, empatados en el top 3, Diego Marcos y Marcos Raimúndez. En cuanto a la categoría femeninas, las más rápidas han sido Daniela Moreno, María Mateos y Jade Domínguez.

Por último, los adultos han comenzado en los toriles de la avenida de Agustín de Foxá para terminar igualmente en la plaza. Se han declarado vecendoras Ana Ajenjo, María González y Estefanía Sánchez, en la categoría femenina, y Carlos Jiménez, Alex Kutornoy y Daniel Hernández, en la masculina.

Al finalizar el alcalde, Marcos Iglesias, y otros ediles de la Corporación municipal han entregado los premios a los tres primeros de cada categoría, además de premios a los mejores disfraces de grupo e individuales y un gran sorteo de regalos entre todos los inscritos.