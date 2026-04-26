Ciudad Rodrigo celebra su XIX Media Maratón junto a Sancti Spíritus

La Media Maratón de Ciudad Rodrigo ha celebrado su XIX edición este domingo 26 de abril. La prueba ha estado organizada por el C.D. Cazahitos y C.A. Rincón Oeste, con la Colaboración de los Ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y de Sancti Spíritus, municipios que completan el recorrido del evento.

A las 10.30 horas, desde la Plaza Mayor de Sancti Spiritus, se ha dado el pistoletazo de salida a todos los participantes, que realizaron un pequeño trayecto por la localidad para, después, tomar la N620 entre ambos municipios.

Los más rápidos de esta edición han sido Cristiano Daniel Pereira (Casa do Povo de Mangualde) con un tiempo de 1:06:38 y Paula García Sánchez (Atlético Salamanca) con un tiempo de 1:21:36; en la segunda posición, Jose Antonio Gomez De Arriba (Bidasoa Atletiko Taldea) con 1:08:49 y Ana Casado Santamaria (Barruecopardo) con 1:24:05; y completando el podio, Daniel Ayuso Sánchez (Ibercaja Capiscol) con 1:08:55 y Sandra Santamaría Martín (C.D. Salamanca Raids&Trail Runners) con 1:26:27. En la cuarta posición, Pablo Lopez Hernandez (Escuela Triatlón Salmantina) con 1:11:31 y Maria Gomez Hernandez (At. Macotera Jamón Prim) con 1:30:38; y en la quinta, Adrián Martín Rodríguez (Cabras y Antílopes) con 1:12:02 y María González Alonso (Cabras y Antílopes) con 1:32:52.

La entrega de premios ha sido realizado por varios representantes tanto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como de Sancti Spíritus.

Además de la habitual, bolsa del corredor (con una camiseta conmemorativa, fruta, bebida y un pastelito), los participantes también han compartido una gran comida, con paella y huevos fritos con farinato.