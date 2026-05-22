El Ciudad Rodrigo CF y la UD Mirobrigense estrechan lazos con un convenio
El conjunto de Regional de Aficionados podrá contar con jugadores sub23 de la UD Mirobrigense gracias a un acuerdo de filialidad
Los dos equipos de Ciudad Rodrigo han llevado a un acuerdo para ayudarse mutuamente. El Ciudad Rodrigo CF y la UD Mirobrigense han firmado un convenio para la temporada 2026/27 en el que el equipo senior de la UDM pasará a ser equipo dependiente del Ciudad Rodrigo CF senior y podrá utilizar jugadores en etapa sub23.
Del mismo modo, la UD Mirobrigense se ve beneficiada dentro de este acuerdo en poder confeccionar una plantilla más joven y mejor cohesionada de cara a luchar por el ascenso a Primera Provincial la temporada que viene, así como para poder dar oportunidades a jugadores del juvenil del Ciudad Rodrigo CF durante la temporada.
“Los objetivos de este acuerdo pasan, por un lado, por servir de ayuda a los jugadores
mirobrigenses sub23 y canteranos del cuadro blanquinegro a no quedar en balde una vez finalizada su etapa juvenil, de tal forma que puedan disponer de continuidad a nivel deportivo, así como tener la oportunidad de dar el salto al primer equipo del Ciudad Rodrigo CF sin que la diferencia suponga un abismo”, explican desde ambos clubes.
