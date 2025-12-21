El Ciudad Rodrigo se coloca líder de la Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo acaba el año líder de la Regional de Aficionados y en puesto de ascenso directo a la Tercera RFEF. Los mirobrigenses vencieron por 0-1 en casa de la Moraleja con un tanto de Sergi Honorato en el minuto 28 de partido.

El Béjar Industrial también jugó el sábado. Los textiles empataron a uno ante el Sariegos del Bernesga en Mario Emilio. Los leoneses se adelantaron en el marcador, pero Juan Carlos empató en la segumitad para darle un punto al equipo textil.

En estos momentos se encuentra en juego el derbi entre el CDF Helmántico y el filial del Salamanca CF UDS en el Alfonso San Casto.