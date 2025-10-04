El Ciudad Rodrigo derrota al filial del Salamanca CF UDS en la Regional de Aficionados

La jornada de la Regional de Aficionados contaba con un derbi entre equipos charros. El Ciudad Rodrigo venció por 1-3 en Las Pistas al filial del Salamanca CF UDS con una gran primera parte. Alberto García (de penalti), Maza y Diatta mataron el partido al intermedio. Los locales solo pudieron recortar diferencias en el minuto 88.

El Helmántico se encuentra jugando el choque contra el Benavente en el Municipal Luciano Rubio. Los zamoranos vencieron por 4-1 al equipo charro, que pagó cara su mala primera mitad.

Para el domingo quedará el partido del Béjar Industrial. El equipo textil recibe, a partir de las 17 horas, al Laguna en Mario Emilio.