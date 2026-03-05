El Ciudad Rodrigo destituye a Chaquetín

El Ciudad Rodrigo marcha cuarto en el grupo B de la Regional de Aficionados y a un punto de los puestos de playoff de ascenso a Tercera RFEF. El club mirobrigense ha tomado la decisión de destituir a Chaquetín como entrenador del primer equipo.

“Entendíamos que es el momento de dar un giro a esta dinámica para afrontar con energías renovadas lo que resta de temporada que creemos, que todavía puede ser muy ilusionante”, explican desde el Ciudad Rodrigo.

Este sábado, a las 16 horas, el Ciudad Rodrigo se medirá al filial de Zamora en los anexos al Ruta de la Plata. Será el primero de los nueve encuentros que tiene por delante para acabar la fase regular de la competición.