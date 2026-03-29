El Ciudad Rodrigo se lleva el derbi ante el Béjar Industrial desde los once metros

El Ciudad Rodrigo venció por 2-0 al Béjar Industrial en el derbi charro de la Regional de Aficionados. El partido tuvo un nombre propio, el de Maza. El mediocampista local hizo los dos tantos del encuentro con dos certeros lanzamientos de penalti en la primera media hora del duelo y dejó los tres puntos en el Francisco Mateos.

El filial del Salamanca CF UDS rescató un punto en Las Pistas en el tiempo de descuento con un gol de penalti de Hugo Molina. Los charros empataron a uno ante el Victoria y tienen tres puntos de ventaja respecto al Betis vallisoletano en la lucha por el ascenso a Tercera RFEF.

Mejor le fueron las cosas al CDF Helmántico, que logró la victoria en casa del Noname por 2-4. Los verdes se llevaron el triunfo con un hattrick de Miguel Ángel y un autogol de los zamoranos.